Россияне в апреле в три раза чаще обменивали доллары, чем евро

Валютообменные операции с долларом в апреле этого года оказались в три раза популярнее у россиян, чем с евро. При этом иностранную валюту в обменниках чаще продавали, чем покупали, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"Интерес к доллару по-прежнему заметно выше, чем к евро. Статистика показала, что общее количество операций с американской валютой в апреле в три раза выше, чем с европейской, - указывают авторы исследования. - При этом общий курс на дедолларизацию продолжается. Так, доллары в отделениях банка в два раза чаще продавали, чем покупали. У евро показатели оказались аналогичными".

При этом в онлайне продажи долларов наблюдались в 2,5 раза чаще, чем покупок. А вот безналичные евро в апреле, напротив, чаще покупали, чем продавали - в 1,5 раза, соответственно.

Согласно статистике банка, средний чек операции по продаже наличной американской валюты в минувшем апреле составил $1 031, а покупки - $1 123. У европейской валюты средняя сумма офлайн-продажи - €725, а покупки - €936.

Средний чек одной операции по онлайн-продаже американской валюты в апреле составил $906, а покупки - $4 890. У евро средний чек продажи в онлайне - €1 621, а покупки - €3 544.

Как следует из данных аналитиков "Русского стандарта", россияне по-прежнему продолжают предпочитать наличный обмен валюты. Соотношение в его пользу - 84% против 16% у безналичных конвертаций. При этом доли практически не изменились относительно марта, когда они составляли 85% против 15% соответственно.

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