Европе предрекли возможный рост цен на газ из-за погоды

Цены на газ в Европе к осени 2023 года могут снова вернуться к диапазону в $600-800 за тысячу кубометров из-за резкой жары или раннего похолодания. Об этом РИА Новости заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Стоимость газа в начале отопительного сезона в первую очередь будет зависеть от погодных условий. В случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона мы считаем вероятным возврат цен в диапазон 600-800 долларов за тысячу кубометров», — отметил Кауфман.

По его словам, если никаких аномалий в погоде или форс-мажорных ситуаций не будет, то цены на газ будут в диапазоне $200-300 за тысячу кубометров. При этом на данный момент поставки СПГ достаточно высоки, а спрос со стороны Китая, вопреки предсказаниям аналитиков, так и не вырос. Благодаря этому Европа может спокойно подготовиться к грядущему отопительному сезону.

Он добавил, что нефтегазовые компании, которые зависят от рыночных цен, в этом году будут ощущать снижение прибыли.