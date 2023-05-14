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FT: G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ

Страны Группы семи (G7) и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против РФ намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки.

FT: страны G7 и ЕС намерены запретить перезапуск российских газопроводов
© AP Photo/ Bela Szandelszky

Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров G7.

Фон дер Ляйен назвала цель 11-го пакета санкций против России

По ее данным, решение, которое лидеры "семерки" собираются принять на саммите в Хиросиме, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия. Поставки Москвой газа по этим направлениям были фактически прекращены в 2022 году.

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