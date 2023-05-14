FT: страны G7 и ЕС намерены запретить перезапуск российских газопроводов

Страны Группы семи (G7) и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против РФ намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки.

Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров G7.

По ее данным, решение, которое лидеры "семерки" собираются принять на саммите в Хиросиме, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия. Поставки Москвой газа по этим направлениям были фактически прекращены в 2022 году.