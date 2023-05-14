Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 77,67 рубля

Курс доллара опустился к рублю в мае под воздействием ряда факторов, прежде всего, притока валюты от продажи нефти и снижения дисконта Urals к Brent, а также уменьшения оттока капитала россиян за рубеж.

«На первый взгляд может показаться, что вышеописанные факторы, вроде продажи своего бизнеса иностранцами или переход валют с рук в дивиденды - не должны оказать столь сильное влияние на рынок. Однако, сейчас влияние на курс оказывают больше не фундаментальные факторы, а краткосрочные явления», - сообщил юрист цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор" Андрей Завертяев.

Прогноз курса доллара: рубль укрепится еще

По мнению эксперта, сложно сказать, долгосрочная ли это тенденция, но ждать дальнейшего укрепления курса рубля в мае стоит.

«Тонкий валютный рынок, отсутствие нерезидентов и имеющиеся ограничения на движения средств - все это делает курс перманентным и не «глубоким». Следовательно, такая тенденция не может претендовать на долгосрочную, и на любые изменения курс будет реагировать незамедлительно», - оценил эксперт дальнейшие перспективы курса рубля.

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