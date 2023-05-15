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FT ожидает рекордного за 50 лет дефицита платины

Всемирный совет по инвестициям на рынке платины спрогнозировал рекордный за более чем 50 лет дефицит драгоценного металла в 2023 году. Это может произойти, в частности, из-за нестабильного производства на предприятиях в ЮАР, сообщила в понедельник газета Financial Times.

На мировом рынке ожидается рекордный за 50 лет дефицит платины
© РИА Новости

"Ожидается рекордная с 1970-х годов нехватка платины на мировом рынке", - приводит издание слова представителя совета Эдварда Стерка.

По оценкам экспертов, в 2023 году дефицит платины составит 983 тыс. унций при спросе 8,2 млн унций, отмечает газета. Такую динамику специалисты связывают в первую очередь со снижением производства металла, обусловленным перебоями в энергоснабжении в ЮАР. Кроме того, ситуацию усугубляют расширение химических и стекольных отраслей промышленности в КНР и все большее использование автопроизводителями платины при создании катализаторов, пишет Financial Times.

Всемирный совет по инвестициям на рынке платины прогнозирует, что спрос на металл вырастет в 2023 году на 28%, то есть до исторического максимума. С февраля цены на платину увеличились почти на 20% (до $1 080) и значительно превысили средний показатель за последние пять лет.

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