На мировом рынке ожидается рекордный за 50 лет дефицит платины

FT ожидает рекордного за 50 лет дефицита платины
Всемирный совет по инвестициям на рынке платины спрогнозировал рекордный за более чем 50 лет дефицит драгоценного металла в 2023 году. Это может произойти, в частности, из-за нестабильного производства на предприятиях в ЮАР, сообщила в понедельник газета Financial Times.
"Ожидается рекордная с 1970-х годов нехватка платины на мировом рынке", - приводит издание слова представителя совета Эдварда Стерка.
По оценкам экспертов, в 2023 году дефицит платины составит 983 тыс. унций при спросе 8,2 млн унций, отмечает газета. Такую динамику специалисты связывают в первую очередь со снижением производства металла, обусловленным перебоями в энергоснабжении в ЮАР. Кроме того, ситуацию усугубляют расширение химических и стекольных отраслей промышленности в КНР и все большее использование автопроизводителями платины при создании катализаторов, пишет Financial Times.
Всемирный совет по инвестициям на рынке платины прогнозирует, что спрос на металл вырастет в 2023 году на 28%, то есть до исторического максимума. С февраля цены на платину увеличились почти на 20% (до $1 080) и значительно превысили средний показатель за последние пять лет.