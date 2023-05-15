Стоимость российской нефти упала

Средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 апреля по 14 мая упала до 55,97 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

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До этого ведомство указывало, что в апреле средняя стоимость Urals составляла 58,63 доллара, что стало максимумом с начала года. Такая динамика связана с привязкой цен к эталонным сортам Brent и WTI, которые резко выросли в первой половине апреля, а затем начали снижаться.

При этом, по оценке Минфина, дисконт Urals за первые две недели месяца продолжил снижение и теперь составляет около 30 процентов. Также сообщается, что с 1 июня экспортная пошлина на нефть вырастет на 1,8 доллара, до 16,2 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до 4,8 доллара за тонну, на темные — до 16,2 доллара.

С момента введения западных санкций, в том числе потолка цен на нефть с поставками по морю, средняя цена Urals ни разу не превышала максимальный уровень в 60 долларов за баррель. При этом в США не видят необходимости в ужесточении условий ограничений.