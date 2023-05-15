Экспорт нефтепродуктов из России снизился

Морской экспорт нефтепродуктов из России в апреле сократился на 5 процентов в месячном выражении — до 11,4 миллиона тонн с 12,4 миллиона тонн в марте, следует из расчетов Reuters и данных источников издания в отрасли.

Поставки из контролируемых Россией портов Черного и Азовского морей упали на 9 процентов, до 4,48 миллиона тонн. Экспорт топлива из балтийских портов в Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге и Усть-Луге в апреле снизился на 1,5 процента, до 6,1 миллиона тонн. Поставки из дальневосточных портов, напротив, выросли на 0,5 процента до 743,8 тысячи тонн.

Трейдеры связывают снижение поставок из российских портов с сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и ростом внутреннего спроса. «В марте экспорт российских нефтепродуктов был около рекордных уровней, а снижение апрельских отгрузок оказалось относительно небольшим, так как некоторые НПЗ перенесли ремонт на май», — сказал один из

При этом простаивающие мощности по первичной переработке нефти в апреле составили 2,5 миллиона тонн против 1,4 миллиона тонн в марте.