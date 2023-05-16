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Названо условие значительного ослабления доллара

Если в США 1 июня будет объявлен дефолт, то доллар подешевеет. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил судьбу американской валюты главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Экономист назвал условие значительного ослабления доллара
© EPA

«Чисто теоретически, если 1 июня действительно случится дефолт, то доллар подешевеет. Причем подешеветь он может значительно», — заявил собеседник издания.

Экономист объяснил, что курс доллара будет завесить от того, как будут протекать события в процессе объявления дефолта и после.

Евгений Надоршин, экономист

«Пока, правда, в объявление США дефолта верится с трудом»

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что Вашингтону грозит наступление дефолта 1 июня. Соответствующее предупреждение она направила руководству Конгресса США. Также Йеллен призвала поднять потолок госдолга.

7 мая министр финансов США сообщила, что у Минфина заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но возможность делать это подходит к концу.

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