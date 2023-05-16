Акции турецких банков упали после выборов президента

Во вторник 16 мая, на второй день после президентских выборов фондовый рынок Турции начал восстанавливаться и вырос на 1,8 процента. Однако индекс местных банков BIST Banks, по данным Investing.com, снизился на восемь процентов. За два дня акции потеряли порядка 20 процентов стоимости.

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На фоне новостей о готовящемся втором туре выборов контролируемый турецкими властями курс лиры опустился до уровня 19,71 по отношению к доллару и приблизился к рекордному минимуму в 19,8, который был установлен в марте.

Государственные облигации, деноминированные в долларах, со сроком погашения до 2045 года, подешевели до уровня менее 73 центов за номинальный доллар, это минимальный показатель с февраля 2023. Стоимость страхования государственного долга от дефолта подскочила на 18 пунктов за день и на 180 пунктов с предвыборного уровня.

Рынок падает на фоне ожиданий инвесторов, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжит руководить страной и сохранит свою экономическую политику. Его управление уже сделало Турцию практически недоступной для инвестиций с точки зрения западных управляющих фондов, Джон Харрисон. В агентстве кредитных рейтингов Fitch добавили, что политическая и экономическая неопределенность сохранятся, по меньшей мере, до окончания второго тура выборов.

В ходе торгов 12 мая, накануне выборов лира резко упала до отметки в 19,91 лиры за доллар. Впоследствии курс доллара резко скорректировался до уровня в 19,5-19,6 лиры. Эксперты объяснили ослабление турецкой валюты опасениями по поводу результатов выборов президента и дальнейшими попытками властей стабилизировать курс.