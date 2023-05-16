$79.98+0.8887.16+1.08

Акции турецких банков упали после выборов президента

Во вторник 16 мая, на второй день после президентских выборов фондовый рынок Турции начал восстанавливаться и вырос на 1,8 процента. Однако индекс местных банков BIST Banks, по данным Investing.com, снизился на восемь процентов. За два дня акции потеряли порядка 20 процентов стоимости.

Акции турецких банков упали после выборов президента
© Lenta.ru

На фоне новостей о готовящемся втором туре выборов контролируемый турецкими властями курс лиры опустился до уровня 19,71 по отношению к доллару и приблизился к рекордному минимуму в 19,8, который был установлен в марте.

Государственные облигации, деноминированные в долларах, со сроком погашения до 2045 года, подешевели до уровня менее 73 центов за номинальный доллар, это минимальный показатель с февраля 2023. Стоимость страхования государственного долга от дефолта подскочила на 18 пунктов за день и на 180 пунктов с предвыборного уровня.

Рынок падает на фоне ожиданий инвесторов, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжит руководить страной и сохранит свою экономическую политику. Его управление уже сделало Турцию практически недоступной для инвестиций с точки зрения западных управляющих фондов, Джон Харрисон. В агентстве кредитных рейтингов Fitch добавили, что политическая и экономическая неопределенность сохранятся, по меньшей мере, до окончания второго тура выборов.

В ходе торгов 12 мая, накануне выборов лира резко упала до отметки в 19,91 лиры за доллар. Впоследствии курс доллара резко скорректировался до уровня в 19,5-19,6 лиры. Эксперты объяснили ослабление турецкой валюты опасениями по поводу результатов выборов президента и дальнейшими попытками властей стабилизировать курс.

После оглашения результатов первого тура курс турецкой лиры и национальный фондовый рынок начали падать. В в начале торгов на Стамбульской бирже индекс крупнейших компаний страны BIST 100 падал на пять процентов. Курс лиры на форексе закрепился на уровне 19,66 лиры за доллар (минус 0,5 процента).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий