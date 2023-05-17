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ЦБ: волатильными акциями на российском рынке торгуют около 140 тыс. инвесторов

В настоящее время порядка 140 тыс. инвесторов торгуют волатильными акциями на российском внутреннем рынке. Речь идет о 5–7% активных игроках, которые хотят выручить прибыль от продаж ценных бумаг, подверженных необоснованному росту котировок, приводит слова главы департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка (ЦБ) Валерия Ляха РБК.

В ЦБ назвали число участвующих в «разгонах» бумаг инвесторов
© РИА Новости

«Доля людей, так или иначе торгующих бумагами, которые подвержены «разгонам» во втором и третьем эшелонах, за квартал составляет около 5–7% от общего числа активных клиентов на бирже — тех, которые совершают сделки. То есть это порядка 140 тыс. человек», — заявил Лях в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».

Однако, по его словам, за последнее время волатильность акций в вышеперечисленных эшелонах снизилась. Одной из главных причин стали публикации российскими компаниями большей информации о собственных финансовых результатах и бизнес-деятельности.

«Волатильность во втором-третьем эшелонах снизилась, поток спекулянтов, которые подогревали волатильность, переместился в сторону первого эшелона», — заключил Лях.

23 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевых аналитиков сообщила, что на фоне множества экономических сложностей дивидендная доходность многих российских компаний в 2023 году приблизится к двузначному показателю. По индексу Московской биржи этот показатель у ряда фирм уже находится на уровне около 11%.

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