В ЦБ назвали число участвующих в «разгонах» бумаг инвесторов

«Доля людей, так или иначе торгующих бумагами, которые подвержены «разгонам» во втором и третьем эшелонах, за квартал составляет около 5–7% от общего числа активных клиентов на бирже — тех, которые совершают сделки. То есть это порядка 140 тыс. человек», — заявил Лях в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».