Курс доллара превысил 81 рубль

В среду во второй половине дня рубль теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 81 рубль впервые с 28 апреля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 14:30 мск курс доллара повысился на 64 копейки, до 81,03 рубля. Курс евро поднялся на 36 копеек, до 87,89 рубля. Рост продемонстрировал и юань - на 5 копеек, до 11,54 рубля.

К резкому росту основные валюты перешли 15 мая. Еще 11 мая курс доллара падал до 75,3 рубля, а курс евро — до 82,2 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее заявил NEWS.ru, что на рубль сейчас отрицательно влияют выборы в Турции.