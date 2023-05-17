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Курс доллара превысил 81 рубль

В среду во второй половине дня рубль теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 81 рубль впервые с 28 апреля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 14:30 мск курс доллара повысился на 64 копейки, до 81,03 рубля. Курс евро поднялся на 36 копеек, до 87,89 рубля. Рост продемонстрировал и юань - на 5 копеек, до 11,54 рубля.

К резкому росту основные валюты перешли 15 мая. Еще 11 мая курс доллара падал до 75,3 рубля, а курс евро — до 82,2 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее заявил NEWS.ru, что на рубль сейчас отрицательно влияют выборы в Турции.

Ослаблению курса доллара нашли объяснение

Ранее РИА Новости писало, что страны БРИКС хотят создать общую денежную единицу. Данный вопрос будет обсуждаться на августовском саммите в ЮАР.

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