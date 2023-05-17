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Путин объяснил сокращение добычи газа «припаданием» цен

Россия действительно сокращает добычу газа, но такие действия связаны с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. Таким образом динамику в отрасли на совещании с членами правительства объяснил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его словам, цены на газ «немножечко припали» от установленного уровня, однако в целом глава государства назвал ситуацию «абсолютно стабильной». Путин подчеркнул, что добыча по-прежнему находится на должном уровне.

Ранее Росстат сообщил о падении добычи природного газа в первом квартале на 14,1 процента в годовом выражении, до 149 миллиарда кубометров. В 2022 году добыча сократилась более чем на 10 процентов.

В конце апреля правительство приостановило публикацию любой информации о добыче нефти и газа, поэтому все дальнейшие оценки можно будет проводить только на основании неофициальных данных.

На прошлой неделе Минфин сообщил о сокращении нефтегазовых доходов с января по апрель на 52,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,282 триллиона рублей. На этом фоне дефицит бюджета вырос до 3,4 триллиона рублей при годовом плане 2,9 триллиона.

Основной причиной снижения добычи газа в России является сокращение возможностей для экспорта. Европа радикально сократила закупки у «Газпрома», а инфраструктура для перенаправления соответствующих объемов на другие рынки отсутствует. В связи с этим, как выяснил «Коммерсантъ», компания хочет поднять цены для коммерческих предприятий внутри страны, чтобы компенсировать выпадающие доходы.

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