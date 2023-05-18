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Путин сделал ряд заявлений о поставках зерна: главное

Экспорт российского зерна вырос на 4,5 млрд долларов Поставки сельхозпродукции в прошлом году увеличились до 41,6 млрд долларов. За предыдущий период сумма составила 37,1 млрд долларов. По оценкам Владимира Путина, это приличный рост, учитывая «барьеры во внешней торговле». Россия продаст за границу около 60 млн тонн зерна В 2023–2024 сельхоз году страна экспортирует от 55 до 60 млн тонн зерна, которое удалось вырастить за сезон с 2022 по 2023 годы. Президент РФ отметил, что государство остается одним из главных поставщиков аграрной продукции во всем мире. Путин оценил высокое предложение на глобальном рынке зерна Глава государства подчеркнул, что хоть Россия и считается одним из лидеров по поставкам зерна, в мире наблюдается высокое предложение на рынке этой продукции, то есть у страны есть большое количество конкурентов. «Сейчас на мировом рынке наблюдается достаточно высокое предложение зерна, что оказывает соответствующее давление на цены <...>. Это нужно принять во внимание, чтобы в будущем исключить снижение посевных площадей», – сказал Путин. Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщило, что США обманули европейских союзников с помощью зерна. Как утверждает политолог Александр Дудчак, экспорт украинской сельхозпродукции оказался коррупционной схемой. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.com

Путин сделал ряд заявлений о поставках зерна: главное
© РИА "ФедералПресс"
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