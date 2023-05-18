Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива

Представитель администрации США заявил, что страны G7 собираются объявить о новых мерах по снижению зависимости от топлива из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новые меры будут озвучены во время саммита в Хиросиме.

«В третьих, будут предприняты дополнительные шаги по сокращению зависимости от российских энергоносителей. В четвертых, будут продолжены усилия по ограничению доступа России к международной финансовой системе», – заявил он.

Напомним, что саммит G7 в 2023 году пройдёт с 19 по 21 мая в японской Хиросиме.