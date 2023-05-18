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Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива

Представитель администрации США заявил, что страны G7 собираются объявить о новых мерах по снижению зависимости от топлива из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Страны G7 объявят новые меры по снижению зависимости от российского топлива
© ТАСС

Новые меры будут озвучены во время саммита в Хиросиме.

«В третьих, будут предприняты дополнительные шаги по сокращению зависимости от российских энергоносителей. В четвертых, будут продолжены усилия по ограничению доступа России к международной финансовой системе», – заявил он.

Напомним, что саммит G7 в 2023 году пройдёт с 19 по 21 мая в японской Хиросиме.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время саммита организации в Вильнюсе участники обсудят деятельность России и Китая в Африке.

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