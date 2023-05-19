Акции «Яндекса» выросли на 10% после сообщения о возможной сделке

Бумаги «Яндекса» подорожали на сообщении агентства Bloomberg о том, что миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов готовы купить 51% российского IT-гиганта. Как говорится в публикации, исходя из сделанного IT-гиганту предложения, весь российский бизнес компании оценивается в 560-600 млрд рублей, или от 7 до 7,5 млрд долларов. Стоимость возможной сделки не называется, но в ней учтена скидка в 50%, которую по требованию российских властей обязана предоставить покупателям зарегистрированная в Нидерландах головная компания Yandex NV.

По информации источников агентства, помимо Потанина и Алекперова в консорциум инвесторов, готовых купить не менее 51% «Яндекса», входят Роман Абрамович и банк ВТБ. Возможно, в будущем к сделке может присоединиться и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

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Совет директоров Yandex NV, скорее всего, обсудит предложение на следующей неделе на собрании в Дубае. Но любую сделку по продаже доли в «Яндексе» должны еще одобрить российские власти.

О том, почему рынок отреагировал на это сообщение ростом акций «Яндекса», рассуждает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов:

Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций

«Любой вариант, каким бы он ни был, безусловно, воодушевляет инвесторов, потому что это ясность. Когда появляется ясность, это в любом случае сильная поддержка акций. Мы видим, что инвесторы немного приободрились новостному фону».

Есть ли потенциал для дальнейшего роста акций «Яндекса»? Есть, и довольно большой, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Если разделение все-таки состоится, это решит проблему управления компанией, решится вопрос расконвертации депозитарных расписок. Либо произойдет выделение бумаг на голландскую часть и на российскую и произойдет размен активов. Ранее «Яндекс» уже продал сервисы «Дзен» и «Новости», передал их VK. Также на повестке дня вопрос разделения других активов. Если вопрос будет решен, потенциал роста бумаг на российском рынке может быть в рамках 30%».

От прошлогоднего минимума бумаги «Яндекса» подросли больше чем на 50%, но все равно торгуются ниже уровней начала апреля 2022 года, когда начался обвал. Впрочем, на фоне глобальных интернет-компаний «Яндекс» смотрится очень даже неплохо. Например, акции Amazon, eBay и многих других тоже обрушились весной прошлого года, но не отыграли и половины потерь. Впрочем, сравнивать акции «Яндекса» с бумагами американских и европейских компаний не совсем корректно. Продолжает управляющий инвестфондом и автор телеграм-канала Profit Андрей Плотников:

Андрей Плотников, управляющий инвестфондом и автор телеграм-канала Profit

«Что в Америке, что в Европе много рисков, связанных с инфляцией. Были значительные корректировки бумаг. Риски рецессий, риски дефолта в Америке, конечно, тоже давят на местные интернет-компании, и они никак не могут пробить свои ценовые хаи. Поэтому «Яндекс» чисто технически по ценовой политике выглядит более привлекательно, но проблема в том, что он недоступен 80%, даже 90% населения Земли. Он доступен только российским инвесторам. Я бы не стал делать какие-то выводы, хуже он или лучше своих зарубежных коллег. Он хорош в рамках территории РФ. И он безумно хорош для российских розничных покупателей».