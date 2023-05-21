Bloomberg: аномальная жара в Азии "сыграла на руку" России

Аномально жаркая погода в странах Азии пошла на пользу России, которая резко увеличила поставки топлива в регион. Об этом сообщает Bloomberg.

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В материале агентства сообщается, что поставки российского угля в регион в начале апреля выросли до 7,46 миллиона тонн, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Спрос также вырос на сжиженный природный газ (СПГ).

Авторы статьи уверены, что несмотря на западные санкции, российский энергетический сектор выглядит привлекательным для азиатского направления.