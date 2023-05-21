Стало известно о проблемах с лекарствами в Германии
В Германии сложилась катастрофическая ситуация из-за проблем с лекарствами. Об этом сообщает немецкое издание Merkur со ссылкой на ассоциацию фармацевтов ФРГ и социологические опросы населения.
Опрос, проведенный по заказу Федеральной ассоциации производителей лекарств (BAH), показал, что у 35% немцев были проблемы с покупкой лекарств
При этом в аналогичном опросе прошлого года только 18% респондентов пожаловались на проблемы.
Причиной нынешнего кризиса стали дефицит отдельных лекарств, перебои с зарубежными поставками и закрытие аптек. Merkur отмечает, что эти проблемы длятся уже несколько месяцев, а быстрого решения не предвидится.
В апреле контролирующие органы зарегистрировали проблемы с поставками 480 препаратов. В частности, не хватало антибиотиков, лекарств от рака, обезболивающих и жаропонижающих средств для детей.
«Антибиотики являются жизненно важными лекарствами, но ситуация с поставками в настоящее время катастрофическая», — предупредил Ханс-Петер Хубманн, глава ассоциации фармацевтов Германии.
Ситуацию усугубляет то, что количество аптечных отделений в этом году упало до того же уровня, что и 40 лет назад.
Федеральная врачебная палата Германии призвала власти создать национальный резерв лекарств.
Ранее в США обнаружили, что старый антибиотик нурзеотрицин оказался эффективен против резистентных бактериальных инфекций.