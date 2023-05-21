$79.91-0.1386.28-0.22

Стало известно о проблемах с лекарствами в Германии

В Германии сложилась катастрофическая ситуация из-за проблем с лекарствами. Об этом сообщает немецкое издание Merkur со ссылкой на ассоциацию фармацевтов ФРГ и социологические опросы населения.

Стало известно о проблемах с лекарствами в Германии
© globallookpress.com

Опрос, проведенный по заказу Федеральной ассоциации производителей лекарств (BAH), показал, что у 35% немцев были проблемы с покупкой лекарств

При этом в аналогичном опросе прошлого года только 18% респондентов пожаловались на проблемы.

Причиной нынешнего кризиса стали дефицит отдельных лекарств, перебои с зарубежными поставками и закрытие аптек. Merkur отмечает, что эти проблемы длятся уже несколько месяцев, а быстрого решения не предвидится.

В Россию перестали поставлять важное лекарство

В апреле контролирующие органы зарегистрировали проблемы с поставками 480 препаратов. В частности, не хватало антибиотиков, лекарств от рака, обезболивающих и жаропонижающих средств для детей.

«Антибиотики являются жизненно важными лекарствами, но ситуация с поставками в настоящее время катастрофическая», — предупредил Ханс-Петер Хубманн, глава ассоциации фармацевтов Германии.

Ситуацию усугубляет то, что количество аптечных отделений в этом году упало до того же уровня, что и 40 лет назад.

Федеральная врачебная палата Германии призвала власти создать национальный резерв лекарств.

Ранее в США обнаружили, что старый антибиотик нурзеотрицин оказался эффективен против резистентных бактериальных инфекций.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий