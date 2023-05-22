Акции «Яндекса» на Мосбирже росли более чем на 6%

Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже росла на 6,67%, до 2 371,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:04 мск. Бумаги компании демонстрируют рост второй день подряд на фоне сообщения о том, что российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций "Яндекса".