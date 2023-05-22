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Акции "Яндекса" на Мосбирже росли более чем на 6%

Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже росла на 6,67%, до 2 371,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:04 мск. Бумаги компании демонстрируют рост второй день подряд на фоне сообщения о том, что российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций "Яндекса".

Акции «Яндекса» на Мосбирже росли более чем на 6%
© ТАСС

По данным торговой площадки на 10:15 мск, акции компании немного замедлили рост, торговались на уровне 2 320 рублей за бумагу (+4,35%).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Потанин и Алекперов направили Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций "Яндекса", являющегося его дочерней компанией. По данным агентства, предприниматели оценивают стоимость "Яндекса" примерно в 560-600 млрд рублей ($7-7,5 млрд).

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