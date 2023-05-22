Аналитики рассказали, что произойдет с рублем в конце мая

«Ясно будет к концу месяца: завершится второй тур выборов в Турции, экспортеры уплатят налоги, а в США договорятся по потолку госдолга и дефолта не будет. Все это должно привести к стабилизации на рынках рискового капитала, где рубль также относится к изменчивым инструментам. До начала второго полугодия ожидается восстановление рубля в сторону 78 за доллар, и даже к 75, а юань может вновь уйти ниже 11», — сказал Зельцер.