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СМИ: банкам Казахстана разрешат вывоз наличных рублей за рубеж

Банки Казахстана, вероятно, будут иметь возможность вывозить из страны наличные российские рубли. Соответствующий проект постановления кабмина опубликовали на портале «Открытые нормативные правовые акты», передает агентство «Прайм».

СМИ: банкам Казахстана разрешат вывоз наличных рублей за рубеж
© flickr.com

«Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей», — сказано в документе.

Подчеркивается, что постановление вступит в силу со дня его подписания. Оно будет действовать до 1 января 2024 года.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что целью документа является вывоз банками второго уровня из наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.

Вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США запретили в Казахстане весной прошлого года.

Отмечалось, что ограничения ввели для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и снизить давление со стороны спекулятивного спроса, поскольку на фоне внешних шоков был зафиксирован рост спроса на наличную иностранную валюту в стране.

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