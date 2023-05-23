Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил в своем Twitter, что чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL завершили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода, который будет удовлетворять спрос на нефть в Чехии с 2025 года вместо нефтепровода "Дружба", передает РИА Новости.

"Увеличение мощности [нефтепровода TAL] позволит увеличить поставки нефти в Чехию до 4 млн тонн в год от надежных поставщиков с 2025 года, что полностью покроет наше потребление", - написал он.

Фиала добавил, что это является важной вехой для энергетической отрасли страны, так как благодаря расширению нефтепровода Чехия "избавится от зависимости от российской нефти".

В мае сообщалось, что Евросоюз и G7 планируют запретить импорт трубопроводного газа из России на тех маршрутах, где Москва сама сократила поставки, пишет FT. По данным газеты, решение затронет экспорт в Германию и Польшу, которые и так отказались от импорта российского газа. Как отмечают источники издания, санкции нужны, чтобы "убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем".