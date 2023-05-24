$80.17+0.2386.55+0.05

Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС из-за США

В Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Об этом написало французское издание AgoraVox.

Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС из-за США
© Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая», — выразил свое мнение обозреватель Александр Лемуан.

По его словам, вопрос о создании валюты актуален из-за расширения союза. Таким образом, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ высказались о желании присоединиться к БРИКС.

ЮАР и Бразилия предложили ввести общую валюту из-за сильной зависимости от доллара, подчеркнул Лемуан. Политики также считают, что западные санкции мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Россией и Китаем.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дедолларизация мировой экономики уже началась, причем это наблюдается уже не только концептуально, но и на практике. Позицию России в этом вопросе разделяют многие страны.

По словам дипломата, в рамках БРИКС «Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий