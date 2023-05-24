Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС из-за США

В Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Об этом написало французское издание AgoraVox.

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«Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая», — выразил свое мнение обозреватель Александр Лемуан.

По его словам, вопрос о создании валюты актуален из-за расширения союза. Таким образом, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ высказались о желании присоединиться к БРИКС.

ЮАР и Бразилия предложили ввести общую валюту из-за сильной зависимости от доллара, подчеркнул Лемуан. Политики также считают, что западные санкции мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Россией и Китаем.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дедолларизация мировой экономики уже началась, причем это наблюдается уже не только концептуально, но и на практике. Позицию России в этом вопросе разделяют многие страны.