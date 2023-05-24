ЦБ принял решение не продлевать ряд послаблений для банков

«С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора КО (кредитные организации. — RT) обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем Банк России принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года», — говорится на сайте регулятора.