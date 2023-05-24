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ЦБ принял решение не продлевать ряд послаблений для банков

Центробанк принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают своё действие в первой половине 2023 года.

ЦБ принял решение не продлевать ряд послаблений для банков
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«С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора КО (кредитные организации. — RT) обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем Банк России принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года», — говорится на сайте регулятора.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявила, что нужно стараться максимально сохранить интегрированность финансового рынка России в глобальный рынок.

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