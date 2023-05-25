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Новак ждет цену нефти Brent выше $80 по итогам года и рост спроса летом

Цена нефти Brent по итогам года может чуть превысить $80 за баррель благодаря росту спроса летом и сокращению добычи ОПЕК+, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак ждет цену нефти Brent выше $80 по итогам года
© РИА Новости

"Я думаю, что цена будет чуть выше, чем $80 за баррель и, надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти. Потому, что в летний период больше потребления у транспорта, перевозок и авиационного сообщения, потребления у сельского хозяйства. Должно повлиять и сокращение добычи, которое сегодня проводят многие страны", - сказал он в интервью "Известиям".

Новак отметил, что нынешние цены в $75-76 объясняются оценкой рынком макроэкономической ситуации в мире.

"Сегодня примерно $75-76. Почему она ниже средней за этот период? Потому, что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую на мировом рынке. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков: США - сегодня там по-моему выше 5%, Европы - 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление - а это риски более низкого спроса", - сказал он.

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