Новак ждет цену нефти Brent выше $80 по итогам года

"Я думаю, что цена будет чуть выше, чем $80 за баррель и, надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти. Потому, что в летний период больше потребления у транспорта, перевозок и авиационного сообщения, потребления у сельского хозяйства. Должно повлиять и сокращение добычи, которое сегодня проводят многие страны", - сказал он в интервью "Известиям".