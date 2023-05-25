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Цена на газ в Европе опустилась ниже $300 впервые с мая 2021 года

Цена на газ в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с 20 мая 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе упали до двухлетнего минимума
© ТАСС

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $297,06 за 1 тыс. куб. м, или €26,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

С начала дня цена снизилась на 3,3%.

Цена газа в Европе снижается на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в мае остаются на 32% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы. При этом заполненность хранилищ составляет около 66,5% - второй максимальный показатель для этого времени.

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