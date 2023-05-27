Эксперт назвал события, которые помогут существенно укрепить рубль в июне

В мае российский рубль испытал и мощную волну укрепления с годовых минимумов до 75 за доллар, и быстрое ослабление до 80. Сейчас на рынке затишье. А в июне российская валюта может пойти в рост.

© Российская Газета

"Есть веские основания полагать, что в США не допустят дефолта, - рассказал "Российской газете" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, - поскольку это приведет, в первую очередь, к массовому банкротству банков. По аналогии, что мы видели в марте этого года, когда властям пришлось экстренно спасать три банка из топ-20".

Видео дня

Дедлайн для принятия решения всем известен - 1 июня.

"Достижение консенсуса Белого дома и Конгресса, -делает вывод эксперт, - обеспечит поддержку товарному рынку, балансам госбюджетов и валютам сырьевых экономик. А, значит, и рублю".

В 28 мая состоится еще одно важное событие - второй тур президентских выборов в Турции. Оно, уверен Михаил Зельцер, имеет для нас большое значение.

"За последние месяцы, - поясняет он, - двусторонние связи России и Турции настолько окрепли, что Турция стала вторым, а по некоторым направлениям и первым нашим партнером в экономико-социальных отношениях. И опасения по поводу смены власти в этой стране привела к росту риск-премии в рубле и укреплению инвалют. За считанные дни рубль лишился почти всех завоеваний месяца, а доллар поднялся выше 81, евро приблизился к 88, юань тестировал 11,5".

При переизбрании Эрдогана, прогнозирует эксперт, накопленная риск-премия в рубле должна быстро сократиться, а российская валюта соответственно - укрепиться".

Есть и монетарные драйверы, способные обеспечить как коррекцию глобального доллара на мировом валютном рынке, так и укрепление рубля на Мосбирже. Речь идет о высокой вероятности июньской монетарной паузы Федрезерва США РС и очень низкой вероятности продолжения мягкого курса Центробанка РФ.

"В теории фактор смягчения денежно-кредитной политики давит на нацвалюту, а ужесточение - играет за нее. И на практике эти монетарные зависимости также могут сработать в пользу валюты развивающейся экономики, то есть - рубля", - считает эксперт.