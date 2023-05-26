Европе предсказали отрицательные цены на газ

Цены на газ в Европе летом могут на непродолжительное время стать отрицательными, то есть продавцы будут доплачивать покупателям. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на участников ежегодной выставки E-World energy fair в немецком Эссене.

Цены на газ могут уйти ниже нуля летом, если вялый спрос не сравняется с растущим избытком предложения газа. Такое событие, когда производители газа фактически платят потребителям за то, чтобы они забрали у них газ, становится все более вероятным, поскольку цены уже приблизились к докризисным уровням, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что цены газ в Европе действительно могут временно стать отрицательными. Однако этого не случится, если произойдут какие-либо события, которые начнут колебать газовый рынок. Однако если европейские газовые хранилища наполнятся достаточно быстро, то цены ниже $10 за тысячу кубометров вполне реальны.

Аналитики посчитали, что газовые хранилища в Европе будут полны уже в августе. Однако снижение цен на газ не подстегнуло спрос со стороны промышленных предприятий, так как многие покупатели все еще ждут, когда цены упадут еще сильнее.