Стало известно предполагаемое дно стоимости биткоина

Рынок криптовалют сейчас недооценен, но есть определенные риски его обвала, если ситуация в западной экономике резко ухудшится. Об этом пишет «РБК-Крипто», ссылаясь на аналитика рынка криптовалют Виктора Першикова.

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С конца прошлого года, на фоне коллапса индустрии, связанного с крахом биржи FTX и ряда других криптокомпаний, цены на криптовалюту довольно неплохо восстановились, а уровень капитализации рынка в моменте превысил $1 трлн. Все это говорит о том, что рынок криптовалют на данный момент недооценен, отметил Першиков.

По его словам, курс биткоина сейчас не собирается обваливаться, что говорит о возросшем интересе со стороны инвесторов. Поэтому можно рассчитывать на дальнейший рост первой криптовалюты и во втором полугодии.

Он добавил, что определенные риски для криптовалютного рынка сохраняются из-за определенных проблем в экономике Запада, в частности возможной рецессии и падения фондовых рынков в США.