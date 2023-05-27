В Европе зафиксировали самый длительный период снижения цен на газ

Стоимость газа в Европе снижается восемь недель подряд, что стало самым длительным периодом снижения цен с 2007 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Газовые фьючерсы в Европе падают восьмую неделю подряд — это самый длительный период снижения цен с 2007 года. Основная причина, по мнению агентства, заключается в снижении спроса из-за роста инфляции и отрицательных прогнозов в глобальной экономике.

В публикации указали, что основной спрос снизился со стороны промышленности, которая не может наращивать свое производство из-за постоянного роста цен и мрачных перспектив роста экономики.

По данным Bloomberg, что экономика Китая восстанавливается значительно медленнее прогнозов. Из-за этого крупнейшие покупатели в КНР стали уходить с рынка сжиженного природного газа (СПГ) и даже продают свои партии.

26 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на участников ежегодной выставки E-World energy fair в немецком Эссене сообщило, что цены на газ в Европе летом могут на непродолжительное время стать отрицательными, то есть продавцы будут доплачивать покупателям.