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Bloomberg: цены на газ в Европе снижались восемь недель подряд впервые с 2007 года

Стоимость газа в Европе снижается восемь недель подряд, что стало самым длительным периодом снижения цен с 2007 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Европе зафиксировали самый длительный период снижения цен на газ
© globallookpress.com

Газовые фьючерсы в Европе падают восьмую неделю подряд — это самый длительный период снижения цен с 2007 года. Основная причина, по мнению агентства, заключается в снижении спроса из-за роста инфляции и отрицательных прогнозов в глобальной экономике.

В публикации указали, что основной спрос снизился со стороны промышленности, которая не может наращивать свое производство из-за постоянного роста цен и мрачных перспектив роста экономики.

По данным Bloomberg, что экономика Китая восстанавливается значительно медленнее прогнозов. Из-за этого крупнейшие покупатели в КНР стали уходить с рынка сжиженного природного газа (СПГ) и даже продают свои партии.

26 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на участников ежегодной выставки E-World energy fair в немецком Эссене сообщило, что цены на газ в Европе летом могут на непродолжительное время стать отрицательными, то есть продавцы будут доплачивать покупателям.

До этого «Интерфакс», ссылаясь на данные WindEurope и цены на хабе TTF, сообщил, что цены на газ в Европе опустились на 9%, до $279 за тысячу кубометров из-за роста выработки европейских ветряных электростанций.

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