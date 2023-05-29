Российским экспортерам предрекли проблемы из-за дешевеющего угля

Стоимость фьючерсов на энергетический уголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена в июне опустилась до 98 долларов за тонну. Это рекордно низкая цена с января 2022 года, со ссылкой на данные лондонской биржи ICE сообщает газета «Ведомости». С начала 2023 года топливо в Европе подешевело на 47 процентов.

К снижению цен привели завершение отопительного сезона в Европе, рост поставок угля из Австралии и Южной Африки, а также охлаждение сырьевых рынков, объяснили аналитики. Также цены на уголь снижаются вслед за подешевевшим газом: в ходе торгов 25 мая июньские фьючерсы на газ на лондонской бирже опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 мая 2021-го.

Эксперты предрекают проблемы для российских экспортеров из-за низких цен. Несмотря на то что отечественное сырье не поставляют в страны Евросоюза с августа 2022 года, на основании стоимости топлива в ЕС рассчитываются цены для российского экспорта. Отечественные поставщики вынуждены продавать уголь с дисконтом к международным индексам, к концу зимы 2023-го он составлял 30-35 процентов. При этом в течение 2022-го максимальные скидки на уголь приближались к 60 процентам, в результате чего российское топливо поставлялось по 200 долларов за тонну при мировых ценах выше 400 долларов.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев заявил, что цены на уголь в Европе будут зависеть от погоды — из-за сильной жары может вырасти энергопотребление, отчего импортерам понадобится больше топлива для электростанций. На расценки также повлияет похолодание и объем запасов газа и угля в ЕС перед новым отопительным сезоном.

Экспорт российского энергоугля за рубеж остается безубыточным при ценах не ниже 80 долларов за тонну. Прибыльным он будет при ценах выше 100 долларов за тонну, объяснил Калачев. Такие цены сужают пространство для дисконта, сокращают конкурентоспособность предложения и привлекательность экспорта, объяснил он. Крупные российские экспортеры могут выдержать падение цен до 70–80 долларов за тонну, но уровень в 60 долларов будет для них некомфортным, добавил руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.