Цена нефти упала

В ходе торгов во вторник, 30 мая, нефть эталонного сорта Brent резко подешевела — с начала дня стоимость топлива упала на 4 процента, опустившись ниже 74 долларов за баррель впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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В нижней точке цена достигала отметки в 73,91 доллара за баррель. На момент написания материала стоимость немного скорректировалась, отскочив от минимума до 74,2 доллара за баррель. Параллельно снижается в цене нефть марки WTI — в нижней точке стоимость топлива составляла 69,79 доллара за баррель.

Напряженные настроения на рынке связаны с недавними претензиями Саудовской Аравии по поводу сокращения добычи нефти в России. В королевстве считают, что Москва не исполняет взятые на себя обязательства, и призывают ее придерживаться соглашения, направленного на стабилизацию нефтяного рынка.