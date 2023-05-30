В России предложили ввести госкешбэк на покупку отечественной электроники

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести в стране государственный кешбэк на покупку отечественной электроники с российскими операционными системами (ОС), заявил сообщил руководитель экспертного центра при омбундсмене Антон Свириденко. Его слова приводит пресс-служба Титова.

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Кроме того, россиянам следует предложить сертификаты на покупку товаров отечественной легкой промышленности или кешбэк на часть их стоимости, считает Титов. Эти предложения вошли в ежегодный доклад омбудсмена президенту. По мнению Титова, меры помогут стимулировать спрос.

Перечень госпрограмм предлагается расширить также за счет сертификатов для малообеспеченных граждан — на продукты питания отечественных производителей и на программы профессиональной подготовки. Малоимущие смогут использовать сертификат и для оплаты социальных услуг, и образовательных программ по техническим профессиям.