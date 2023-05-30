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В России предложили ввести госкешбэк на покупку отечественной электроники

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести в стране государственный кешбэк на покупку отечественной электроники с российскими операционными системами (ОС), заявил сообщил руководитель экспертного центра при омбундсмене Антон Свириденко. Его слова приводит пресс-служба Титова.

В России предложили ввести госкешбэк на покупку отечественной электроники
©  Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кроме того, россиянам следует предложить сертификаты на покупку товаров отечественной легкой промышленности или кешбэк на часть их стоимости, считает Титов. Эти предложения вошли в ежегодный доклад омбудсмена президенту. По мнению Титова, меры помогут стимулировать спрос.

Перечень госпрограмм предлагается расширить также за счет сертификатов для малообеспеченных граждан — на продукты питания отечественных производителей и на программы профессиональной подготовки. Малоимущие смогут использовать сертификат и для оплаты социальных услуг, и образовательных программ по техническим профессиям.

Ранее в мае Киностудия имени М. Горького пожаловалась на нехватку отечественных камер и оборудования для съемок. Отрасль очень зависима от техники импортного производства — ее доля на рынке составляет 90 процентов, а у российских производителей не хватает мощностей для замещения иностранных брендов в условиях санкций. В связи с этим производителям необходимо государственное стимулирование, отметили представители кинокомпании.

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