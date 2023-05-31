Цена бензина Аи-95 установила исторический рекорд на российской бирже

По территориальному индексу Европейской части России бензин Аи-95 подорожал на 0,71% – до 62 074 рублей за одну тонну. Помимо этого, цена марки Аи-92 также выросла на 0,6% и достигла 53 424 рублей за тонну. Подорожало и летнее дизельное топливо – прибавка составила 0,8% и достигла 51 236 рублей за тонну. Также выросла цена авиакеросина – она стала дороже на 0,38% и составляет 64 596 рублей за тонну. А вот мазут и сжиженные углеводородные газы подешевели на 0,42% (до 15 446 рублей за тонну) и на 2,35% (до 26 551 рубля за тонну) соответственно.