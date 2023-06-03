В Вене началось заседание ОПЕК
Заседание конференции ОПЕК в Вене началось с опозданием на час. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Министры намерены обсудить внутреннюю повестку и ситуацию на нефтяном рынке. Перед заседанием министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что члены ОПЕК обсудят много тем и назвал переговоры «захватывающими».
Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ОПЕК+ собирается обсудить дополнительное сокращение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки. Однако официально о каких-либо изменениях не сообщалось.
Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. С мая некоторые государства дополнительно снизили добычу еще на 1,16 миллиона. Россия продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.