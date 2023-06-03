В Вене началось заседание ОПЕК

Заседание конференции ОПЕК в Вене началось с опозданием на час. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Министры намерены обсудить внутреннюю повестку и ситуацию на нефтяном рынке. Перед заседанием министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что члены ОПЕК обсудят много тем и назвал переговоры «захватывающими».

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ОПЕК+ собирается обсудить дополнительное сокращение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки. Однако официально о каких-либо изменениях не сообщалось.