Стало известно, на какие продукты упали цены в России

Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией в апреле. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», какие позиции стали дешевле.

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По его словам, в нашей стране произошло резкое снижение цен плодовые овощи, потому что начался их сезон и увеличились поставки.

— На данный момент подешевели все плодоовощи. Старая продукция продолжает продаваться, но стала появляться более свежая. Например, молодой лук, чеснок и картошка из разных регионов. В этом году логистические проблемы дают о себе знать, поэтому не так много вариантов поставки осталось. Это способствовало резкому росту цен на овощи, — рассказал Холод.

Также подешевели сезонные ягоды и фрукты, например, черешня, персики и нектарины. Началось их созревание в теплых странах, и количество поставщиков увеличилось. Совсем недавно черешня стоила 1500 рублей за килограмм, а сейчас всего 400 рублей, пояснил он.

Остальные продукты питания не сильно росли в цене из-за спросовых ограничений. Доходы населения не успевают расти за ростом цен, подытожил Холод.