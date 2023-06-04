Стало известно, на какие продукты упали цены в России

«Спросовые ограничения»: на какие продукты упали цены в России
Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией в апреле. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», какие позиции стали дешевле.
По его словам, в нашей стране произошло резкое снижение цен плодовые овощи, потому что начался их сезон и увеличились поставки.
— На данный момент подешевели все плодоовощи. Старая продукция продолжает продаваться, но стала появляться более свежая. Например, молодой лук, чеснок и картошка из разных регионов. В этом году логистические проблемы дают о себе знать, поэтому не так много вариантов поставки осталось. Это способствовало резкому росту цен на овощи, — рассказал Холод.
Также подешевели сезонные ягоды и фрукты, например, черешня, персики и нектарины. Началось их созревание в теплых странах, и количество поставщиков увеличилось. Совсем недавно черешня стоила 1500 рублей за килограмм, а сейчас всего 400 рублей, пояснил он.
Остальные продукты питания не сильно росли в цене из-за спросовых ограничений. Доходы населения не успевают расти за ростом цен, подытожил Холод.
Леонид Холод также объяснил «ВМ», почему в России могут включить бананы в список социально значимых продуктов. Бананы намерены включить в этот список, по мнению эксперта, потому что это довольно питательные фрукты. В них есть полезные сахара, питательный крахмал и калий. Также в активный обиход бананы вошли именно благодаря невысокой стоимости. Их себе могут позволить даже не самые богатые слои общества, пояснил экономист.