В ОПЕК+ приняли решение о корректировке общего уровня добычи нефти
Представители государств-членов альянса экспортеров нефти ОПЕК+ достигли договоренности о корректировке общего уровня добычи нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что перед началом официальной части главы делегаций обсуждали возможность дополнительного сокращения нефтедобычи.
«[Официальные] переговоры начались», - пояснил источник.
В ходе переговоров, по данным агентства, страны приняли решение о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.
Вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий российскую делегацию на встрече организации, заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс баррелей в сутки до конца декабря 2024 года.