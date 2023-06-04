В ОПЕК+ приняли решение о корректировке общего уровня добычи нефти

Представители государств-членов альянса экспортеров нефти ОПЕК+ достигли договоренности о корректировке общего уровня добычи нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что перед началом официальной части главы делегаций обсуждали возможность дополнительного сокращения нефтедобычи.

«[Официальные] переговоры начались», - пояснил источник.

В ходе переговоров, по данным агентства, страны приняли решение о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.