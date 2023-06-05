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Турция повысит плату за прохождение проливов Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля повысит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Стоимость увеличится на 8,3% — до 4,42 доллара за тонну.

Турция повысит плату за прохождение проливов Босфор и Дарданеллы
© BFM.RU

Решение приняло главное управление по морским вопросам при министерстве транспорта, сообщает издание Aydinlik.

Планируется, что доходы Турции от тарифов за проход судов через проливы вырастут до 900 млн долларов. В прошлые годы страна получала 160-170 млн долларов.

Расценки не менялись с 1983 года. В октябре 2022 года турецкие власти увеличили плату сразу в пять раз, до 4,08 доллара за тонну.

Эти средства Турция расходует на обслуживание маяков, оказание медицинской помощи морякам в случае необходимости, а также на проведение операций по эвакуации поврежденных кораблей.

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