Турция повысит плату за прохождение проливов Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля повысит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Стоимость увеличится на 8,3% — до 4,42 доллара за тонну.

Решение приняло главное управление по морским вопросам при министерстве транспорта, сообщает издание Aydinlik.

Планируется, что доходы Турции от тарифов за проход судов через проливы вырастут до 900 млн долларов. В прошлые годы страна получала 160-170 млн долларов.

Расценки не менялись с 1983 года. В октябре 2022 года турецкие власти увеличили плату сразу в пять раз, до 4,08 доллара за тонну.