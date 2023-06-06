В ЕЦБ рассказали о дальнейшей судьбе денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции

«Инфляционное давление остается сильным, и стоимость заимствований будет повышена для борьбы с ним, что укрепляет ожидания очередного повышения процентной ставки на заседании на следующей неделе. Нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика. Продовольственная инфляция, например, остается высокой», — заключается в материале.