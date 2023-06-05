Турецкая лира упала после возвращения старого министра финансов

Курс турецкой лиры 5 июня упал более чем на один процент. Максимально национальная валюта падала по отношению к доллару на 1,39 процента, до уровня в 21,22 лиры за доллар США.

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Лира продолжает падение после новости о возвращении на пост главы министерства казначейства и финансов Мехмета Шимшека. Ранее он занимал пост главы Минфина и вице-премьера Турции, пока в 2018 году президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не назначил на эту должность своего зятя Берата Албайрака.

Аналитики Financial Times предполагают, что назначение Шимшека говорит о готовности президента вернуться к традиционной денежно-кредитной политике и повышению ключевой ставки. По словам стратега по развивающимся рынкам BlueBay Asset Management Тима Эша, назначение Шимшека дает турецкой экономики «шанс отойти от края пропасти».

Новый министр финансов заявил Reuters, что приоритетом в его работе будет снижение стремительно растущей инфляции в стране.

«Для нашей страны жизненно важно снова снизить инфляцию до однозначных цифр в среднесрочной перспективе, повысить предсказуемость во всех областях и ускорить структурные преобразования, которые сократят дефицит текущего счета», — добавил он.