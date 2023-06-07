Доллар на Мосбирже может подняться до 88 рублей: Эксперт дал прогноз до осени

На Московской бирже курс рубля на открытии торгов снижается к доллару и юаню. Американская валюта окрепла до 81,47 рубля, китайская - до 11,42 рубля. По прогнозам экспертов, тенденция ослабления рубля может продолжиться.

"Экономическая ситуация в мире становится только хуже. В США структурные проблемы в финансовом секторе вызвали значительный отток депозитов населения из банков, в Германии зафиксирована техническая рецессия, так как второй квартал подряд значение ВВП дает отрицательный результат, а макроэкономические данные Китая также показали неутешительные цифры", - рассказал "РГ" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Таким образом, по его слова, если глобальную экономику ждет стагнация, то это означает неминуемый спад спроса на товары и сырье, а значит цену нефти и российский рубль ждет дальнейшее снижение.

"Если не произойдет ничего неожиданного, то к осени этого года курс рубля по отношению к доллару будет колебаться в границах коридора 79-83 рубля за доллар. При ухудшении экономической ситуации падение курса рубля может составить до 85-88 рублей за доллар", - прогнозирует эксперт.