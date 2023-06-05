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Италия собралась раньше отказаться от угля из-за дешевого газа

Отказ Италии от использования угля для производства электричества может наступить на год раньше, чем было запланировано — уже в 2024 году. Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности республики Джильберто Пикетто-Фратин, передает Reuters.

Италия собралась раньше отказаться от угля из-за дешевого газа
© lenta.ru

В качестве причины переноса сроков он назвал низкие цены на газ, которые сложились весной. В текущем плане закрытия угольных электростанций говорится о 2025 годе, но если проблем с поставками газа не возникнет, то замена состоится раньше.

Природный газ считается наименее загрязняющим окружающую среду ископаемым топливом. Переход на него станет еще одним шагом к достижению климатической нейтральности и будет идти параллельно наращиванию мощностей возобновляемых источников энергии. По словам Пикетто-Фратина, соответствующую обновленную стратегию Италия представит в конце июня. Она потребует увеличить производство энергии из возобновляемых источников с одной трети от общего объема до двух третей.

Министр также подчеркнул, что будущим правительствам следует решить вопрос об атомной энергии, так как аналитики указывают на недостаточность возобновляемых источников без АЭС, но нынешние власти пока готовы разрешить только испытания.

Ранее глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци рассказал, что страна сможет окончательно отказаться от российского газа через два года. В настоящее время удалось заменить 30 миллиардов кубометров из 40 миллиардов, которые потреблялись ранее.

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