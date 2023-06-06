Одна из стран ЕС ввозит в Россию меха вопреки санкциям

В настоящее время финские компании активно ввозят на территорию РФ норковые шкурки. Их объем превышает значение, которое наблюдалось до февраля прошлого года. Об этом сообщила финская Yle, передает агентство «Прайм».

Издание не уточнило, о каком экспортере меха идет речь.

В связи с конфликтом на Украине власти Финляндии приняли решение о полном прекращении экспорта норки и лисы в Россию. Однако, по данным финской организации по защите прав животных Animalia, в августе 2022 года он возобновился. Зоозащитники пришли к такому выводу после изучения статистики таможни Финляндии.

Рестрикции, введенные Евросоюзом против России, предполагают запрет на ввоз в страну предметов роскоши стоимостью более 300 евро (например, одежды из меха). Под ограничения не подпадают необработанные шкуры и меха.

Наибольший рост экспорта зафиксирован по шкурам норки. В период с сентября 2021 года по январь 2022 года из Финляндии ввезли около 22 тысяч штук. Через год данное значение возросло до более чем 35 тысяч за тот же период.

Ранее оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявил, что