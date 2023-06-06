Эксперт рассказал о будущем рынка кредитных карт

Рынок кредитных карт РФ по итогам 2022 года показал максимальный с 2017 года рост и продолжит расти на горизонте до 2025 года, но уже с замедлением темпов из-за эффекта высокой базы, следует из презентации руководителя направления по анализу и развитию стратегии департамента корпоративной стратегии и инноваций "Ренессанс банка" Андрея Михайлова.

Так, согласно презентации банка, в прошлом году был зафиксирован самый высокий темп роста с 2017 года - 21,8%. Для сравнения: в 2017 году - 8,8%, а в 2021 году - 15,1%.

"В этом году мы ожидаем, что темпы роста портфеля кредитных карт снизятся, потому что прошлый год для кредитных карт был, на удивление, хорошим. <…> Замедление темпа роста в этом году будет носить естественный характер", - прокомментировал Михайлов.

Согласно данным "Ренессанс банка", по итогам 2023 года темп роста портфеля кредитных карт составит 14,4%, в 2024 году - 10,3%, в 2025 году - 9,1%.