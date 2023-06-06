Эксперт оценил реакцию фондового рынка на разрушение Каховской ГЭС

Реакция фондового рынка в виде роста фьючерсов на пшеницу на фоне новостей о разрушении части Каховской ГЭС является традиционной в таких ситуациях и не означает долгосрочного тренда. Такую оценку в беседе с «РИА Новости» дал гендиректор аналитического центра «Прозерно» Владимир Петриченко.

На фоне сообщений о разрушении части Каховской ГЭС 6 июня июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже вырос в цене на 3,03% до 6,42 доллара за бушель.

«Реакция фондового рынка является обычной в такой ситуации. Говорить, что устанавливается долгосрочный тренд, пока еще рано», — приводятся в материале слова Петриченко.

При этом, по его мнению, в будущем рост цены может привести к последствиям в реализации зерновой сделки, особенно если последует политическая реакция на это событие.

Также аналитик оценил последствия произошедшего на Каховской ГЭС, отметив, что на данный момент это сложно, поскольку разрушения еще продолжаются. Однако в перспективе это может способствовать развитию засухи в Херсонской и Запорожской областях, а также Крыму. Кроме того разрушение станции способно оказать влияние на оценку урожая РФ.