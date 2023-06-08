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Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов в четверг.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов
© РИА Новости

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 72,34 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,26%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 70,00 долл. и сопротивление — на 75,06 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 103,99 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе снизился на 0,26%, достигнув отметки 76,75 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,41 долл. за баррель.

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