Фьючерсы на нефть WTI подешевели в ходе азиатских торгов
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов в четверг.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 72,34 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,26%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 70,00 долл. и сопротивление — на 75,06 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 103,99 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе снизился на 0,26%, достигнув отметки 76,75 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 4,41 долл. за баррель.