Поставки зарубежной электроники в Россию начали блокировать по-новому

Российские импортеры начали сталкиваться с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования и другой электроники по схеме параллельного импорта. В последние две недели банки Армении, Казахстана и Гонконга все чаще блокируют попытки оплаты за соответствующие коды товарной номенклатуры, со ссылкой на источники на рынке «Коммерсантъ».

Причиной такого поведения финансовых организаций стал десятый пакет санкций США, в рамках которого банки, позволяющие российским компаниям обходить ограничения, могут попасть под удар.

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Собеседник издания, близкий к правительству, отметил, что также стало сложно проводить переводы за поставки телекоммуникационного оборудования последнего поколения, систем хранения данных и серверов. Центробанк, комментируя эту информацию, констатировал, что процедуры проверки платежей в зарубежных банках в разные периоды характеризуются разной степенью жесткости и зависят от их внутренней политики.

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич утверждает, что партнеры из Гонконга описывают ситуацию как тяжелую. В то же время другой источник отметил, что пока оплату блокируют не все армянские и гонконгские банки, а кроме того, импортеры начали использовать другие схемы проведения платежей.

Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло заметил, что казахстанские банки тоже ужесточают контроль над трансакциями, поставки продукции через третьи страны становятся все сложнее. Он не исключает, что с нынешними тенденциями через полгода страна столкнется с дефицитом санкционных товаров.