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ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 2 млрд рублей с расчетами 7 июня

Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 7 июня на сумму 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 2 млрд рублей с расчетами 7 июня
© ТАСС

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 6 июня также составила 2 млрд рублей.

Ранее Минфин сообщил, что с 10 мая по 6 июня 2023 года направит на продажу иностранной валюты 40,4 млрд рублей, а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 2 млрд рублей. С 7 июня по 6 июля 2023 года министерство направит на продажу иностранной валюты 74,6 млрд рублей, а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 3,6 млрд рублей.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".

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