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Росстат: Розничные цены на бензин продолжают расти

Средние розничные цены на бензин за период с 30 мая по 5 июня выросли на 16 копеек - до 51,58 рубля за литр.

Росстат: Розничные цены на бензин продолжают расти
© Российская Газета

Стоимость дизельного топлива повысилась на 2 копейки - до 58,19 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 14 копеек - до 47,79 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 15 копеек - до 52,11 рубля за литр. На 27 копеек повысилась цена марки АИ-98 и выше - до 62,52 рубля за литр.

За период с 30 мая по 5 июня рост цен на бензин был отмечен в 75 субъектах РФ.

Более всего он подорожал в Магаданской области - на 3,5%, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - на 2,1%, Тверской области - на 1,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,45 до 49,51 рубля, марки АИ-95 - от 50,45 до 56,49 рубля, марки АИ-98 и выше - от 62,40 до 66,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,60 до 49,43 рубля, марки АИ-95 - от 51,00 до 54,89 рубля, марки АИ-98 и выше - от 61,50 до 64,98 рубля за литр.

По сравнению с ценами конца декабря 2022 года стоимость бензина всех марок выросла на 1,2%. Дизельное топливо подешевело на 0,5%. Индекс потребительских цен (инфляция) с 30 мая по 5 июня вырос на 0,21%. Рост с начала года - 2,48%.

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