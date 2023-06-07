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Внешнеторговый дефицит США в апреле вырос до максимума за полгода

По итогам апреля текущего года дефицит внешнеторгового баланса США (превышение товарного импорта страны над ее товарным экспортом) достиг максимальной отметки за последние полгода и составил $74,6 млрд в денежном выражении. За второй месяц весны этот показатель увеличился на 23% к мартовскому уровню, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные американского Министерства торговли.

США стали чаще импортировать и реже экспортировать товары
© РИА Новости

По итогам апреля экспорт из США снизился на $9,2 млрд (-3,6%), до $249 млрд. За тот же период времени объемы импорта в денежном выражении, напротив, выросли до $323,6 млрд (+1,5%), уточняется в статье.

«Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 23% к марту — до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев. По пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд <....> Дефицит внешнеторгового баланса США за январь-апрель текущего года уменьшился на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до $275,55 млрд», — заключается в материале.

7 июня агентство «Прайм» со ссылкой на данные американской статистики сообщило, что по итогам апреля текущего года объемы импорта российской продукции на внутренний рынок США резко снизился. За второй месяц весны этот показатель сократился вдвое, до $215,6 млн в денежном выражении.

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