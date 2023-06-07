Экономист допустил укрепление рубля до 65 за доллар
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в разговоре с Рамблером высказался о перспективах курса рубля, а также дал советы инвесторам.
Специалист отметил, что на курс рубля в краткосрочной перспективе окажет влияние заседание Совета директоров Банка России 9 июня, на котором будет принято решение по ключевой ставке.
Я считаю, что ставка останется на уровне 7,5%. Рынок считает также. Да, есть разговоры о том, что ЦБ может поднять ставку, но, полагаю, это было бы неправильно при той бытовой инфляции, которую мы сейчас имеем (два с небольшим процента). Но у ЦБ свое видение, и повышение ставки говорит в пользу рубля... В дальнейшем за счет нефтегазовой составляющей будет повышаться торговый баланс и, соответственно, будет улучшаться ситуация с бюджетом. Поэтому, полагаю, летом мы увидим 75 рублей за доллар, а дальше - в 65 рублей за доллар. То есть мы увидим укрепление рубля, что положительно скажется на уровне инфляции. Теоретически это должно сказаться и в пользу снижения ставок, но, думаю, ЦБ на это не пойдет.Александр РазуваевКандидат экономических наук, инвестиционный аналитик
Укрепление рубля, помимо прочего, поддержит акции компаний высокотехнологичного и банковского секторов, отметил экономист, добавив при этом, что оно окажет негативное влияние на экспортеров.
"Но так или иначе наши люди должны понимать, что доллар и евро - токсичные для россиян валюты. И еще не известно, что дальше будет с санкциями. Поэтому если уж нужна валюта для сбережений - то есть дирхам ОАЭ, который привязан к доллару, — там никаких рисков. Также есть юань, есть азербайджанский манат, правда, с ним мало кто работает", — сказал Разуваев.
Привлекательным в настоящее время средством для инвестиций экономист назвал рублевые депозиты.
"Учитывая, что ставки очень высокие, я считаю, что рублевые депозиты смотрятся очень хорошо. Да, по облигациям есть доходность выше, но только вклады в банках у нас частично застрахованы, а по облигациям - "извиняйте"... Из банка вы всегда заберете деньги, а бонды - это рынок. Я лучше куплю акции с хорошей дивидендной доходностью, чем бонды", — заявил финансовый аналитик.
Банк России установил на 8 июня 2023 года официальный курс доллара на уровне 81,4581 рубля, что на 21 копейку выше предыдущего показателя, передавал ТАСС. Официальный курс евро повышен на 21 копейку, до 87,1651 рубля.