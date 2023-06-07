Экономист допустил укрепление рубля до 65 за доллар

Я считаю, что ставка останется на уровне 7,5%. Рынок считает также. Да, есть разговоры о том, что ЦБ может поднять ставку, но, полагаю, это было бы неправильно при той бытовой инфляции, которую мы сейчас имеем (два с небольшим процента). Но у ЦБ свое видение, и повышение ставки говорит в пользу рубля... В дальнейшем за счет нефтегазовой составляющей будет повышаться торговый баланс и, соответственно, будет улучшаться ситуация с бюджетом. Поэтому, полагаю, летом мы увидим 75 рублей за доллар, а дальше - в 65 рублей за доллар. То есть мы увидим укрепление рубля, что положительно скажется на уровне инфляции. Теоретически это должно сказаться и в пользу снижения ставок, но, думаю, ЦБ на это не пойдет.

Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик